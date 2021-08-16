Медиков Северной Осетии обеспечат ежедневными поставками кислорода

Власти Северной Осетии определили график поставок медицинского кислорода для пациентов с коронавирусом в медучреждения региона, - сообщил врио министра промышленности и транспорта республики Владимир Марзоев.

"График поставок согласован со всеми. В течение шести дней к нам поступает машина с кислородом, вывозим его в медучреждения самостоятельно. А тот день, что без поставки, перекрывается за счет избыточного кислорода, накопленного за предыдущие шесть дней", - сказал Марзоев на аппаратном совещании, передает "Интерфакс".

Напомним, 9 августа девять пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе умерли из-за прорыва подземной трубы кислородной системы.