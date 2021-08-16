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Донские спасатели распространили экстренное предупреждение о непогоде

Донские спасатели распространили экстренное предупреждение о непогоде

Сегодня вечером на Ростовскую область обрушатся сильные дожди, ливни, гром и даже град, - говорится в экстренном штормовом предупреждении, распространенном МЧС региона. 

Шквалистый ветер усилится до 20-23 м/с, возможны падения парусных конструкций, деревьев, обрывы линий электропередач, а также перебои с электроснабжением, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

Неблагоприятная погода продолжится и завтра, 17 августа.

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Вестник Кавказа

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