Донские спасатели распространили экстренное предупреждение о непогоде

Сегодня вечером на Ростовскую область обрушатся сильные дожди, ливни, гром и даже град, - говорится в экстренном штормовом предупреждении, распространенном МЧС региона.

Шквалистый ветер усилится до 20-23 м/с, возможны падения парусных конструкций, деревьев, обрывы линий электропередач, а также перебои с электроснабжением, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

Неблагоприятная погода продолжится и завтра, 17 августа.