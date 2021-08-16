Почти 14 тонн каннабиса обнаружили и сожгли в Армении

Более 13,5 т наркотика каннабис было найдено и изъято в Армении в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Каннабис-Мак-2021", об этом сообщает пресс-служба полиции РА.

Операция проводилась с 10 по 15 августа. За эти дни было обнаружено 13 576 кг каннабиса и свыше 6 кг дикого мака.

Все эти наркотики были сожжены, уточняет Sputnik Армения.

Кроме того, на 76 придомовых участках было обнаружено 3289 растений каннабиса, изъято 2367 г марихуаны, а также некоторые другие наркотики.

В результате разъяснительной работы несколько человек сдали незаконно хранимое оружие и боеприпасы. Вдобавок было обнаружено 30 разыскиваемых лиц.