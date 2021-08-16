Ливни подтопили ингушские Нижние Ачалуки

Ливни, сегодня обрушившиеся на Ингушетию, привели к подтоплению ряда домов и приусадебных участков в крупном сельском поселении Нижние Ачалуки.

"В 18:15 по сообщениям Единой дежурной диспетчерской службы Малгобекского района в результате выпадения обильных осадков на территории республики, в сельском поселении Нижние Ачалуки произошло подтопление домов и приусадебных и дворовых участков по улице Шоссейная, затоплено и подвальное помещение сельской амбулатории", - цитирует сообщение пресс-службы управления МЧС по Ингушетии "Это Кавказ".

Жертв и пострадавших нет, последствия непогоды ликвидируются, в регионе до конца суток 16 августа сохраняется штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми осадками, грозой, градом и усилением ветра.