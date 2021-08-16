"Сочи" в домашнем матче разгромил подмосковные "Химки"

Футболисты кубанского "Сочи" сегодня со счетом 3:0 нанесли поражение подмосковным "Химкам" в домашнем матче четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 17-й минуте в составе "Сочи" отличился Максим Барсов, на 54-й и 75-й - Ивелин Попов, - передает "Интерфакс".

В Итоге ФК "Сочи" набрал 9 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Химки" с четырьмя очками лишь на 12-м месте, - говорится в сообщении.