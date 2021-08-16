Узбекистан не пустил на свою территорию 46 воздушных судов из Афганистана

За 14 и 15 августа границу Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 военных вертолета из Афганистана, такое сообщение распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры РУз .

Все эти воздушные суда, с 585 вооруженными военнослужащими на борту, были принудительно посажены в международном аэропорту Термеза, передает Sputnik Узбекистан.

Кроме того, в ведомстве заявили, что накануне три военных самолета Embraer-314, запросившие разрешения на посадку в аэропорту Ханабад в Карши, были направлены в аэропорт Термез, их сопровождали два военных самолета МиГ-29 Узбекистана.

Но в какой-то момент самолеты Embraer-314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Их пилоты спустились на парашютах.

Помимо этого, еще 158 граждан и военнослужащих Афганистана незаконно перешли через реку на территорию Термезского района Узбекистана и были задержаны, открыто уголовное дело.

В ночь с 14 на 15 августа группа из 84 военных попыталась перейти через границу в Узбекистан через КПП. Раненым была оказана медпомощь, с остальными проведены разъяснительные беседы, и затем все граждане Афганистана были возвращены на территорию ИРА.

В данный момент ситуация на границе спокойная, через КПП могут пройти только граждане Узбекистана или те, у кого есть бизнес-виза. Выезд в Афганистан закрыт.