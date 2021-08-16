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Экс-главу донского поселения заподозрили в незаконной передаче земли

Экс-главу донского поселения заподозрили в незаконной передаче земли

Бывшую главу Обильненского сельского поселения заподозрили в превышении должностных полномочий, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Ростовской области.

"В 2016-2017 годах чиновница незаконно передала три земельных участка в собственность местным жителям. Эти территории находятся во втором поясе зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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Вестник Кавказа

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