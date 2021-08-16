Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны

Распространенное армянской стороной сообщение о якобы гибели военнослужащего ВС РА в результате обстрела азербайджанскими подразделениями в направлении поселка Заркенд Басаркечарского района не соответствует действительности, об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что, напротив, в течение дня позиции ВС АР были обстреляны армянскими военными с различных направлений.

Кроме того, добавили в министерстве, не соответствует действительности и распространенная армянской стороной информация о предполагаемых потерях азербайджанских частей.