Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны
Распространенное армянской стороной сообщение о якобы гибели военнослужащего ВС РА в результате обстрела азербайджанскими подразделениями в направлении поселка Заркенд Басаркечарского района не соответствует действительности, об этом заявили в Минобороны Азербайджана.
В ведомстве подчеркнули, что, напротив, в течение дня позиции ВС АР были обстреляны армянскими военными с различных направлений.
Кроме того, добавили в министерстве, не соответствует действительности и распространенная армянской стороной информация о предполагаемых потерях азербайджанских частей.
Вестник Кавказа
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