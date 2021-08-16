Молния закрыла монумент Джорджу Вашингтону

Власти США закрыли для посещений туристами монумент Джорджу Вашингтону, мраморный обелиск в центре американской столицы, из-за повреждений электроники после удара молнии накануне, - сообщила национальная парковая служба.

"Монумент Вашингтону будет закрыт сегодня на время ремонта полученных в результате удара молнии утром в воскресенье повреждений системы доступа", - сообщила Национальная парковая служба, в ведении которой находятся памятники на территории Вашингтона, передает РИА Новости.

Молния попала в верхнюю часть обелиска, высота которого достигает 169 м, - говорится в сообщении.