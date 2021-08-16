Коммунальщиков Ставрополя мобилизовали на ликвидацию последствий ливня

Сильный ливень, обрушившийся сегодня под вечер, подтопил в Ставрополе здания и частные дома, городские коммунальные службы оперативно устраняют последствия удара стихии, - сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

"После обрушившегося на город ливня единая дежурно-диспетчерская служба приняла 26 заявок, в основном касающихся подтопления зданий и частных домовладений. Отработано уже 16 адресов, остальные 10 - в работе", - уточнили в мэрии, передает "АиФ-Ставрополье".

В работах задействованы около 100 человек и 28 единиц техники, очисткой города занимаются не только коммунальщики и подрядные организации, но и работники управляющих компаний. Для откачки воды и расчистки ливневок используются мотопомпы, вакуумно-подметальные машины и тракторные щетки.