Блинкен позвонил Лаврову по Афганистану

Сегодня по инициативе американской стороны прошел телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена, такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

"Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", - сказано в нем.

Блинкен рассказал о реализуемых администрацией США мерах по эвакуации сотрудников американского посольства в Кабуле и решению неотложных гуманитарных задач, вытекающих из сложившейся ситуации.

Российский министр проинформировал его о российских оценках ситуации и о контактах посольства РФ с представителями всех ключевых политических сил Афганистана в целях "содействия обеспечению стабильности и правопорядка".

Лавров и Блинкен договорились продолжить консультации с участием КНР, Пакистана, иных заинтересованных стран и ООН, чтобы содействовать появлению предпосылок для запуска инклюзивного межафганского диалога в текущих условиях.