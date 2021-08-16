Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева заложили фундамент тоннеля, который будет проложен в Муровдаге на автодороге Тоганалы-Кельбаджар, ознакомились с работами, ведущимися на Кельбаджарской малой гидроэлектростанции, и открыли 110/35/10-киловольтную подстанцию "Кельбаджар".

В ходе поездки президент заложил фундамент тоннеля, который будет создан на автодороге Кельбаджар-Лачин, и Лачинского международного аэропорта.

В городе Кельбаджар Ильхам Алиев поднял государственный флаг и произнес речь.

Затем президент ознакомился с условиями, созданными в Н-ской воинской части в Кельбаджар, посетил санаторий "Истису" и ознакомился с работами по прокладке дороги Кельбаджар-Минкенд Лачинского района.