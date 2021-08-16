В аэропорту Грозного водяной аркой встретили первый рейс из Санкт-Петербурга

Авиакомпания "Россия" сегодня выполнила первый регулярный рейс по маршруту Санкт-Петербург – Грозный: лайнер авиакомпании в аэропорту Грозный (Северный) по традиции встретили водяной аркой.

"Авиакомпания "Россия" (Группа "Аэрофлот") в рамках масштабной программы по расширению карты полетов из Санкт-Петербурга впервые открывает прямые рейсы в Грозный", - говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика, передает "Это Кавказ".

Полеты будут выполняться ежедневно на лайнерах отечественного производства Superjet 100, рассчитанных на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 - в экономическом. Вылет из Пулково - в 07:55, прилет в столицу Чечни в 11:15. Обратно рейс будет вылетать из Грозного в 12:50 и прибывать в Санкт-Петербург в 16:05, - говорится в сообщении.