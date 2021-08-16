Армянские военные снова обстреляли Кельбаджар

ВС Армении в очередной раз обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского районе, такое сообщение распространило Минобороны АР.

В нем говорится, что сегодня с 18:45 (17:45 мск) до 19:30 (18:30 мск) ВС Армении со своих позиций в селе Заркенд Басаркечарского района обстреляли азербайджанские позиции в направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского района.

В министерстве уточнили, что потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет, азербайджанские военнослужащие контролируют оперативную обстановку.