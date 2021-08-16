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В Шереметьево благополучно сел самолет Симферополь – Белгород

В Шереметьево благополучно сел самолет Симферополь – Белгород

Пассажирский самолет рейса Симферополь-Белгород, у которого в полете сработал датчик отказа гидросистемы, совершил благополучную посадку в подмосковном аэропорту Шереметьево, - сообщил источник в авиационных службах.

"Около 19:12 мск самолет совершил благополучную посадку в Шереметьево. Причина срабатывания датчика устанавливается", - цитирует собеседника ТАСС.

Ранее сообщалось, что у пассажирского Airbus A-321 Симферополь-Белгород в полете сработал датчик отказа одной из гидросистем. Экипаж принял решение садиться в Шереметьево.

Какая авиакомпания выполняла полет, в сообщении не указывается.

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Вестник Кавказа

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