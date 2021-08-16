В Шереметьево благополучно сел самолет Симферополь – Белгород
Пассажирский самолет рейса Симферополь-Белгород, у которого в полете сработал датчик отказа гидросистемы, совершил благополучную посадку в подмосковном аэропорту Шереметьево, - сообщил источник в авиационных службах.
"Около 19:12 мск самолет совершил благополучную посадку в Шереметьево. Причина срабатывания датчика устанавливается", - цитирует собеседника ТАСС.
Ранее сообщалось, что у пассажирского Airbus A-321 Симферополь-Белгород в полете сработал датчик отказа одной из гидросистем. Экипаж принял решение садиться в Шереметьево.
Какая авиакомпания выполняла полет, в сообщении не указывается.
Вестник Кавказа
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