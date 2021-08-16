Каспийск на полтора дня останется без газа

В Каспийске для подготовки к осенне-зимнему периоду на сутки с лишним отключат газ, такое сообщение распространила пресс-служба администрации города.

В нем говорится, что подачу газа прекратят завтра в 08:00 и восстановят 18 августа в 18:00.

За время отключения ООО "Газпром трансгаз Махачкала" и ООО "Газпром газораспределение Дагестан" проведут планово-профилактические работы по утвержденному графику .

Жителей Каспийска просят в целях безопасности закрыть краны газовых приборов на время ремонтных работ, а также, из-за ожидаемого повышения нагрузки на городские электросети, избегать одновременного подключения электроприборов.