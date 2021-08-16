Украинские чиновники не торопятся сдавать экзамен по "мове"

Экзамен на определение уровня владения украинским языком за месяц из 100 тыс должностных лиц страны сдали лишь 7 652 человека по всей Украине, - сообщается на сайте Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

"С 16 июля 2021 года по всей Украине начались экзамены на определение уровня владения государственным языком в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За первый месяц экзамен сдали 7652 человека", - сказано в сообщении, передает ТАСС.

Показатель не сдавших экзамен не превышает 2%, между тем сертификаты об уровне владения государственным языком получили только 3 412 человек. Сертификаты уровня А1 не получил никто, уровня А2 - три человека. Большинство сдавших экзамен испытуемых получили сертификаты уровня С1 (1 075 человек) и уровня С2 (2 065 человек).

Тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальные работы проверяют непосредственно экзаменаторы. Окончательные результаты экзамена будут внесены в Реестр государственных сертификатов, - добавили в Нацкомиссии.