Главный тренер сборной России по футболу рассказал, что думает о лимите на легионеров

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился своим мнением о возможной отмене лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

"Проект реформ не изучал. Мне не до этого даже по времени. Моё отношение к лимиту вы все знаете. С 2008 года оно не изменилось", - поведал наставник национальной команды.

По его словам, если российские футболисты не могут выиграть конкуренцию в РПЛ, то им стоит играть в Хорватии, Чехии, Финляндии. "Либо пусть выигрывают", - цитирует Карпина Sports.ru.

Напомним, Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в июле. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до конца текущего года.