"Локдаун выходного дня" вводится в Алматы

Санитарные меры по борьбе с коронавирусом ужесточаются в Алматы, такое постановление подписал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Из него следует, что все объекты должны работать по критериям в соответствии с правилами для "темно-красной" зоны.

Вводится запрет на работу всех предприятий, независимо от формы собственности и участия в Ashyq, по выходным и праздникам в период с 17 по 31 августа.

Кроме того, не должны функционировать объекты, не участвующие в Ashyq.

Постановление также касается объектов образования, на которых предполагается реализация проекта Ashyq, помещения должны быть обеспечены рециркуляторами воздуха.

Помимо этого, по желанию родителей дети могут переводиться на дистанционное обучение.