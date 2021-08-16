В Узбекистане отметят 30-летие независимости длинными выходными

Предстоящее 30-летие независимости жители Узбекистана будут отмечать пять дней подряд, - говорится в указе главы государства Шавката Мирзиеева.

Праздничный день, День Независимости, выпадает на среду, 1 сентября, и будет выходным. Следующие два дня, 2 и 3 сентября, объявлены дополнительными нерабочими днями, которые будут компенсироваться за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска на два рабочих дня. 4 и 5 сентября выпадают на субботу и воскресенье, нерабочие дни для всех, независимо от типа рабочей недели, - передает Podrobno.uz.