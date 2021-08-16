Джо Байден выступит с речью о событиях в Афганистане

Президент США Джо Байден выступит в Белом доме с заявлением по ситуации в Афганистане. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Белого дома рабочем графике американского лидера.

В графике президента США, представленном накануне, не фигурировало обращение к гражданам страны в связи с ситуацией в Афганистане. Белый дом внес в него изменения позднее, передает ТАСС.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.