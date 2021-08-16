"Россия" намерена увеличить число авиарейсов на египетские курорты

Входящая в группу "Аэрофлот" российская авиакомпания "Россия" планирует запросить разрешение на выполнение дополнительных рейсов из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также готова летать в Египет из других субъектов РФ, - сообщил представитель компании.

"Авиакомпания "Россия" запросит разрешения на выполнение полетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в рамках ранее выданных разрешений на выполнение 14 рейсов в неделю в каждый из городов. Сейчас выполняется по пять рейсов в каждый из этих городов. Также будут запрошены разрешения на выполнение рейсов на курорты Египта из крупнейших аэропортов страны", - рассказал представитель, передает РИА Новости.