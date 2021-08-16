Ставрополец завоевал "золото" чемпионата мира по парашютному спорту

Российский парашютист Никита Соколов завоевал золотую медаль по акробатике на Чемпионате мира по парашютному спорту. Об этом сообщили в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

Также 22-летний спортсмен стал обладателем серебряной медали по двоеборью (акробатика плюс точность).

Соревнования проходили в Кемеровской области. Сборная России участвовала в них под нейтральным флагом.

Никита Соколов является воспитанником Ессентукского авиаспортивного клуба ДОСААФ. Ставрополец входит в молодежную сборную России по классическому парашютизму.