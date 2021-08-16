Гранату в машину с пассажирами бросили в Ереване (ФОТО)

Неизвестные, предварительно, бросили гранату в автомобиль в Ереване, открыто уголовное дело. Такое сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета Армении.

В субботу 14 августа, в 2.05 ночи, был получен сигнал о том, что около АЗС на улице Сараландж, из припаркованной машины раздался звук взрыва, после чего пассажиры вышли из салона.

Оказалось, что взрыв повредил левую дверь автомобиля Mitsubishi Pajero и фару.

На месте происшествия были обнаружены предметы, похожие на осколки гранаты, и ручка от нее. Открыто уголовное дело по ч.1 ст235 и п.1 ч.2 ст.185 УК РА, назначены необходимые экспертизы.