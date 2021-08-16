Керчь может уйти под воду в случае прорыва дамбы

Обрушившиеся на Крым ливни могут спровоцировать прорыв слабой дамбы, что грозит Керчи непоправимыми последствиями, - сообщил сегодня депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев.

"В Керчь пришла большая вода, и ее источник – это реки Булганак и Катерлез с территории Ленинского района. Ситуация тревожная: на сегодня ключевая проблема заключается в том, что есть угроза прорыва дамбы пруда Булганак. В этом случае в город поступит огромное количество воды до 100 тыс кубометров. Поэтому нужно срочно сделать искусственную дамбу из мешков с песком до конца дня и усилить существующую дамбу", - рассказал Бахарев, передает РИА Новости.

"Сейчас мы с коллегами будем пытаться до конца дня обустроить искусственную дамбу из мешков с песком", - отметил он.

В перспективе нужно строить систему каскадных прудов накопителей на реках, идущих в город, в противном случае риск подтопления Керчи будет при каждом серьезном дожде, - добавил депутат.

По оперативным данным, в Керчи подтоплено 19 придомовых территорий, 40 подвальных помещений, шесть частных домовладений, 24 улицы города и пять социально значимых объектов. Было эвакуировано 17 человек, в том числе восемь детей, - сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк в своем аккаунте в Facebook.

Напомним, дожди прошли в Керчи и прилегающих районах минувшей ночью и вновь привели к подтоплению нескольких улиц: троллейбусное сообщение в городе приостановлено, действует штормовое предупреждение.