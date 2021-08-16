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Источник: сотрудник Сбера украл 12 млн рублей наличными в Москве

Источник: сотрудник Сбера украл 12 млн рублей наличными в Москве

Кассир Сбербанка в Москве украл 12 млн рублей и попытался покинуть с ними Россию, об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, молодой человек 1994 года рождения, будучи на рабочем месте в одном из отделений банка на Волгоградском проспекте, присвоил пакеты с деньгами и сбежал.

Подозреваемый направился в аэропорт Внуково, где был задержан, передает РИА Новости.

Мужчина дал признательные показания, открыто уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

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