Источник: сотрудник Сбера украл 12 млн рублей наличными в Москве
Кассир Сбербанка в Москве украл 12 млн рублей и попытался покинуть с ними Россию, об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, молодой человек 1994 года рождения, будучи на рабочем месте в одном из отделений банка на Волгоградском проспекте, присвоил пакеты с деньгами и сбежал.
Подозреваемый направился в аэропорт Внуково, где был задержан, передает РИА Новости.
Мужчина дал признательные показания, открыто уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".
Вестник Кавказа
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