Источник: сотрудник Сбера украл 12 млн рублей наличными в Москве

Кассир Сбербанка в Москве украл 12 млн рублей и попытался покинуть с ними Россию, об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, молодой человек 1994 года рождения, будучи на рабочем месте в одном из отделений банка на Волгоградском проспекте, присвоил пакеты с деньгами и сбежал.

Подозреваемый направился в аэропорт Внуково, где был задержан, передает РИА Новости.

Мужчина дал признательные показания, открыто уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".