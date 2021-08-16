Трамп раскритиковал Байдена за ситуацию в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден виновен в обострении ситуации в Афганистане.

По словам, бывшего главы Белого дома, его администрация не допустила бы такого.

"Может кто-нибудь представить, чтобы военных выводили до эвакуации гражданских и тех, кто помогал нашей стране и кто должен иметь право на прошение об убежище? Кроме того, они оставили за собой первоклассное и сложнейшее оборудование. Кто может поверить в такую некомпетентность?" - сказано в заявлении, размещенном на сайте Трампа.

Экс-президент США подчеркнул, что его администрации в первую очередь вывезла бы всех гражданских и оборудование", передает РИА Новости.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Накануне талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.