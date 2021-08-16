В Роспотребнадзоре Кубани процветало взяточничество

В рамках расследования дела о взятках в Роспотребнадзоре Краснодарского края возбудили еще несколько уголовных дел, - сообщили в краевом Следственном комитете.

Были выявлены новые факты получения взяток со стороны сотрудников регионального Роспотребнадзора, были возбуждены дела в отношении заместителя начальника отдела надзора за питанием населения и трех специалистов-экспертов, - передает "Интерфакс".

По данным следствия, в марте 2021 года сотрудники отдела получили взятку в размере 150 тыс рублей от представителей юридических лиц при проверке на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В том же месяце другие сотрудники получили взятку в 100 тыс рублей от представителя юридического лица за непривлечение из-за нарушений на предприятии. В отношении давшего взятку также возбуждено дело по с. 291 УК РФ (Дача взятки). Все эти эпизоды объединены в одно производство.

Напомним, в марте прошли обыски в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и домах сотрудников. Во время обысков у начальницы отдела надзора за питанием населения Марины Балаевой обнаружили деньги в рублях и иностранной валюте на сумму более 11 млн рублей. Позже Следственный комитет сообщил, что сотрудники кубанского Роспотребнадзора систематически получали взятки. В июле Балаеву уволили в связи с "утратой доверия".

Все подозреваемые уволены из Роспотребнадзора. Рассматривается вопрос о мере пресечения в отношении них, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по краю.