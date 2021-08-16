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Антикоронавирусные меры ужесточены в Байконыре

Антикоронавирусные меры ужесточены в Байконыре

В казахстанском Байконыре режим ограничительных мероприятий в связи с распространением Covid-19 продлен до 30 августа. Такое постановление подписал глава городской администрации Константин Бусыгин.

Согласно ему, руководителям городских организаций всех форм собственности рекомендовано перевести на "удаленку" сотрудников в возрасте старше 65 лет, беременных, а также страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями.

Кроме того, пожилым и имеющим хронические заболевания людям рекомендовано уйти на самоизоляцию для профилактики COVID-19.

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Вестник Кавказа

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