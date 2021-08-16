ООН призвала страны принимать афганских беженцев
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на заседании Совета Безопасности, что всем странам необходимо принимать беженцев из Афганистана.
"Я призываю все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации", - сказал он.
По словам Гутерриша, мировое сообщество должно гарантировать, что Афганистан больше не будет платформой для безопасного укрытия террористических группировок.
"Международное сообщество должно быть едино и задействовать все доступные инструменты. Мы должны говорить единым голосом по вопросу прав человека. Я призываю все стороны, "Талибан" (запрещено в РФ) уважать и соблюдать международное гуманитарное право, права и свободы", - цитирует генсека организации ТАСС.
Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Накануне талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Вестник Кавказа
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