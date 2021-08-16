Посольство РФ установило "рабочие контакты" с представителями "Талибана"

Российское посольство в Кабуле наладило рабочие контакты с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан", такое сообщение опубликовано на сайте МИД России.

В нем говорится, что российская сторона внимательно следит за событиями в Афганистане после перехода власти к талибам, который произошел в результате почти полного отсутствия сопротивления со стороны подготовленных Америкой и ее союзниками ВС Афганистана.

"По имеющейся информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий", - отметили в МИД, призвав все стороны событий в Афганистане не совершать насилия и способствовать урегулированию мирным путем.

"Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.