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В Изобильненском округе Ставрополья начали перерабатывать мясо индейки

В Изобильненском округе Ставрополья начали перерабатывать мясо индейки

На Ставрополье заработал новый перерабатывающий завод, который будет выпускать продукцию из мяса индейки.

"В крае начало работу новое производство. Завод, на котором будут перерабатывать мясо индейки, открыт в Изобильненском округе. Мощность цеха глубокой переработки — 2,5 тыс т. Впоследствии эти цифры должны возрасти втрое. Этого хватит, чтобы накормить продуктами из индейки и наш край, и близлежащие регионы", - сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте, передает "Это Кавказ".

Завод запустила компания "Агро-Плюс". В регионе у нее уже есть свой инкубатор, комбикормовый завод и откормочные площадки, поэтому индейка, которую будут перерабатывать на заводе, - на 100% ставропольская.

Предприятие будет производить охлажденное и замороженное мясо, полуфабрикаты, сосиски, колбасы и деликатесы, - говорится в сообщении.

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