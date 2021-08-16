Toyota взорвалась в Ереване, ранив пятерых

Автомобиль взорвался сегодня в Ереване, об этом пишут СМИ.

По информации сайта криминальных новостей shamshyan.com, взрыв прогремел примерно в 13։40 (12:40 мск) на перекрестке улиц Раффи и Себастия, где взлетела на воздух Toyota Camry.

В результате пострадали пять человек, первую помощь им оказали очевидцы, а затем они были госпитализированы на "скорой".

Правоохранители устанавливают личности пострадавших и водителя.