Toyota взорвалась в Ереване, ранив пятерых
Автомобиль взорвался сегодня в Ереване, об этом пишут СМИ.
По информации сайта криминальных новостей shamshyan.com, взрыв прогремел примерно в 13։40 (12:40 мск) на перекрестке улиц Раффи и Себастия, где взлетела на воздух Toyota Camry.
В результате пострадали пять человек, первую помощь им оказали очевидцы, а затем они были госпитализированы на "скорой".
Правоохранители устанавливают личности пострадавших и водителя.
Вестник Кавказа
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