ХАМАС поздравил талибов с быстрым захватом Афганистана

Радикальное палестинское движение ХАМАС поздравило "Талибан" (запрещено в России) с быстрым захватом Афганистана.

В распространенном сегодня заявлении ХАМАС приветствовал прекращение оккупации Соединенными Штатами Америки афганской земли и высоко оценил мужество талибов, возглавивших освободительную войну и одержавших победу.

В группировке также подчеркнули, что уход США из Афганистана подтверждает необходимость сопротивления народов, в том числе палестинского, для будущей победы.

Помимо этого, ХАМАС пожелал народу Афганистана дальнейших успехов, передает "Интерфакс".

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Накануне талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.