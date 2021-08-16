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Лайнеры "Аэрофлота" будут летать в Дели и Бангкок минуя Афганистан

Лайнеры &quot;Аэрофлота&quot; будут летать в Дели и Бангкок минуя Афганистан

При полетах в Дели и Бангкок лайнеры "Аэрофлота" временно не будут летать над воздушным пространством Афганистана, - сообщил представитель компании Михаил Демин.

"До нормализации обстановки самолеты "Аэрофлота" будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически, ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок, и наше решение согласуется с позицией регулятора", - рассказал Демин, передает РИА Новости.

Также решение не летать над Афганистаном приняла еще одна российская авиакомпания AirBridgeCargo.

"Это связано с НОТАМ, извещением об аэронавигации, изданным Пакистаном по просьбе Афганистана", - сообщил источник.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

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Вестник Кавказа

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