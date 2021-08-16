ВС Казахстана усилят бдительность из-за ситуации в Афганистане

Вооруженные силы Казахстана приняли меры по усилению бдительности на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

"Прежде всего это коснулось подразделений Сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на аппаратном совещании глава Минобороны Нурлан Ермекбаев также поставил задачи по отслеживанию и анализу обстановки в регионе, организации круглосуточного дежурства сил и средств. "В целях обеспечения высокой бдительности отмечена необходимость равномерного распределения нагрузки по несению дежурства военнослужащими", - заключили в Минобороны.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.