Каждый десятый россиянин мечтает о домике в Сочи или Краснодаре

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 10% россиян хотели бы иметь свой дом или дачу в Сочи или Краснодаре, пишет РИА Новости.

Большинство (59%) опрошенных не отказались бы стать хозяевами недвижимости на земле, еще 18% россиян предпочитают жилье в многоквартирных домах, 15% - в жилых комплексах, 8% хотят купить таунхаус.

Приобрести недвижимость россияне намерены в ближайшие пару лет - 71%, в черте города хотят жить 56%, за городом - 44%.

О квартире в Москве мечтают почти 25% россиян, недвижимость в Петербурге привлекает 12% опрошенных, по 5% голосов были отданы Сочи и Краснодару, по 3% у Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. О покупке недвижимости за границей думают 5% россиян.