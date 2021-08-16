Узбекистан подтвердил, что сбил афганский самолет, пилоты выжили

В Узбекистане упал самолет ВВС Афганистана, власти страны уточнили, что судно было сбито системой ПВО.

"Силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана 15 августа была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы страны военным самолетом Афганистана", - сообщили в Минобороны Узбекистана.

Оба пилота самолета выжили, они в тяжелом состоянии находятся в больнице в Темрезе, добавили в оборонном ведомстве.

Накануне вечером в Сурхандарьинской области, которая граничит с Афганистаном, упал военный самолет.