На Крым и СКФО надвигаются новые ливни

По прогнозам синоптиков, 16-17 августа сильные дожди могут случиться в некоторых регионах России.

"Сложные погодные условия опять-таки на юге. На востоке Крыма в течение дня ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления до 15-20 м/с. В Ростовской области аналогичная ситуация, но ветер даже 20-23 м/с. В Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-25 м/ с, на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селя", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Также ливни прогнозируются в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и Карелии.

В Сибири в ближайшие дни сильные дожди пройдут в Иркутской области, Красноярском крае, Туве, предупредил Вильфанд.