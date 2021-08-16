Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин озвучил список футболистов, которые примут участие в подготовке к матчам квалификации ЧМ-2022.

Голкиперы: Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов").

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба – "Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор").

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – "Зенит"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – "Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все – "Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия").

Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").

Отметим, что вне заявки остались форварды Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Соболев ("Спартак"), вратари Антон Шунин ("Динамо") и Матвей Сафонов ("Краснодар"), защитники Андрей Семенов ("Ахмат"), Юрий Жирков (свободный агент) и Роман Евгеньев ("Динамо"), а также полузащитник Магомед Оздоев ("Зенит"), который выбыл на 2-3 месяца из-за травмы колена.

Напомним, что в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 российская сборная 1 сентября проведет матч в Москве против команды Хорватии, 4 сентября в Никосии встретится с Кипром, а 7 сентября в Москве сыграет с Мальтой.