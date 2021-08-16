Линейки в День знаний пройдут не для всех школьников Краснодара

В Краснодаре решили провести торжественные линейки в честь 1 сентября только для первых, девятых и одиннадцатых классов.

Решение принято с учетом требований Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара. При этом в больших школах в День знаний проведут несколько линеек, чтобы исключить большое скопление людей.

В 2021 году в школах Краснодара будут учиться более 164 тыс учеников, среди них 5 тыс первоклассников.