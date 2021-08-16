Талибанский Афганистан – новая реальность на границах ОКДБ

В Афганистане спустя 20 лет снова вершится история. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) полностью захватило власть в стране. Почему это стало возможным, что будет с Афганистаном и стоит ли беспокоиться России?

Итак, 15 августа 2021 года талибы, также как и в 1996 году, без боя заняли президентский дворец в Кабуле и объявили о том, что держат под своей властью весь Афганистан. Еще полгода назад они владели лишь 50-60% территорий. Однако объявленный Дональдом Трампом и завершенный Джо Байденом вывод войск США из Афганистана ускорил победу талибов. Буквально за два-три месяца (июнь-август) они взяли под свой контроль не только все деревенские районы страны, но и сумели подчинить столицы многих провинций, включая Герат, Кандагар и Лашкаргах. Без помощи американской армии и авиации правительство президента Ашрафа Гани оказалось бессильным перед готовыми умирать на поле боя бойцами "Талибана". Решающим моментом с точки зрения боевых действий стало то, что в первые два месяца талибы поставили под свой контроль внешние границы Афганистана. И с этого момента афганским военным уже некуда было бежать.

То, что посаженный на власть проамериканский режим так быстро сдался, говорит о двух вещах. Во-первых, несмотря на триллион вкаченных США долларов, правительство в Кабуле никто не воспринимал всерьез. Народ видел, куда тратят деньги новые лидеры страны – на покупки дворцов и машин. Кроме того, афганцы в целом ненавидят внешних интервентов, и воспринимать власть иначе, чем оккупационную, они не могли. Во-вторых, причиной поражения стала слабость армии Афганистана. За 20 лет после своего вторжения США так и не смогли создать профессиональную, боеспособную армию. А сами военные не имели большой мотивации умирать за коррумпированный режим и интересы США и с первых дней начали бежать в соседние страны – Узбекистан и Таджикистан.

Ответственность за установление режима талибов лежит и на международном сообществе, которое палец о палец не ударило, чтобы сохранить пускай коррупционную, но точно светскую модель в Афганистане. Что же будет дальше с Афганистаном? Понятно, что "Талибан" снова превратят его в Эмират. Будет установлен шариатский режим, права людей будут ограничены. Да, возможно, будут некие послабления по сравнению с тем, что было в 90-е, но это будет точно более консервативное и закрытое общество, чем предыдущее. Прав у женщин будет гораздо меньше, а религия внедрится во все сферы общества. С одной стороны, то, как будут жить афганцы, нас интересовать не должно, ведь это их страна, к тому же никакого гражданского сопротивления талибам со стороны местных жителей не было. Не хотели бы талибов – сопротивлялись бы. Но здесь есть другой момент. Какие последствия имеет захват власти "Талибаном" в Афганистане для сопредельных стран?

Если учесть, что с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном у России безвизовый режим, Афганистан оказывается весьма близким. Прежде всего надо понимать, что не все афганцы захотят жить под властью талибов. В первую очередь, это люди, работавшие в госструктурах на прежний режим и сотрудничавшие с американскими военными. Для талибов это предатели, которых надо расстреливать, поэтому такие афганцы бегут за границу. Кто-то пытается улетать на американских самолетах, но по гуляющим в соцсетях роликам видно, что всех Байден взять не сможет. Поэтому придется бежать по земле в соседние страны. Учитывая, что почти половина населения Афганистана составляют таджики, а 10% – узбеки, вероятность миграции на север в Узбекистан и Таджикистан существует. Хотя, надо признать и то, что многие таджики поддержали талибов. Принимая во внимание экономические проблемы в Средней Азии, эти страны могут пустить мигрантов на север, как это делали страны Балкан во время миграционного кризиса. Только на этот раз в роли Германии может оказаться Россия.

Другая угроза – распространение терроризма. Если талибы начнут борьбу с запрещенной в РФ организацией ИГИЛ и запрещенной в РФ организацией "Аль-Каида" внутри Афганистана, эти террористы будут искать прибежище в Средней Азии. Если же этого не произойдет, то боевики будут с территории Афганистана распространять влияние на Таджикистан и Узбекистан.

Третья угроза – идеология. Даже если "Талибан" ограничивается территорией Афганистана, их опыт смены коррупционной власти может стать примером для соседних республик. Теоретически, в странах СНГ могут активизироваться движения с экстремистской идеологией для свержения местных режимов. Такой поворот крайне опасен для России, ибо в конечном итоге вместо одного режима талибов мы можем получить сразу пять в зоне наших исторических интересов. Едва ли радикалы в Таджикистане, Киргизии и Узбекистане будут симпатизировать российской политической модели и захотят работать с евразийскими структурами, как ОДКБ и ЕАЭС.

Если угрозу распространения терроризма и миграции можно остановить через жесткий пограничный контроль и военные учения с Таджикистаном и Узбекистаном, то распространение идеологии контролировать гораздо сложнее. Так что, даже если прямо сегодня Талибанский Афганистан безопасности России и ее соседей не угрожает, то в долгосрочном плане талибы представляют для нас серьезный вызов.