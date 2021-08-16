В МИД РФ оценили мирный переход власти в Афганистане

Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Москва удовлетворена тем, что переход власти в Афганистане произошел без насилия.

"Обратите внимание, что все эти столицы административные были захвачены мирно, без единого выстрела, что вызывает у нас удовлетворение. У нас вызывает удовлетворение, что пока себя талибы (запрещенное в РФ движение) и новая власть ведет прилично. Мы будем судить не по словам, а по делам", - сказал он в эфире канала "Россия 24".

Напомним, что в ночь на понедельник официальный представитель талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена. Вскоре будет уточнена форма правления в стране.