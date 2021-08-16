Абхазия вошла в топ-3 доступных направлений для отдыха в конце августа

Ассоциация туроператоров России сообщила, где в конце августа можно отдохнуть бюджетно. В тройку самых доступных направлений вошла Абхазия.

Ближе к бархатному сезону отдых в Абхазию подорожал на 20%, тур на двоих на десять ночей с перелетом можно сейчас приобрести за 48,7 тыс рублей.

Лидером по доступному для россиян отдыху является Кубань, в Сочи десять дней с питанием стоят около 35 тыс рублей, в Анапе - 36,3 тыс рублей на двоих.

По данным аналитиков, средние цены на пакетный отдых в Краснодарском крае во второй половине августа стали ниже на фоне требований о вакцинации.

В Крыму, который замыкает тройку доступных приморских направлений, отдых, напротив, стал дороже, причем сразу на 46%. Самый дешевый 10-дневный тур обойдется в 52,2 тыс рублей.

Самым дешевым зарубежным направлением остается Турция, тур на двоих по системе "все включено" стоит от 54,9 тыс рублей.

Дальше в рейтинге разместились ОАЭ, Болгария, Марокко, Египет, Албания, Хорватия и Греция.