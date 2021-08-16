Таджикистан позволил приземлиться самолету с военными из Афганистана
Таджикистан разрешил самолету из Афганистана приземлиться в ээропорту города Бохтар. Об этом сообщили в управлении информации и печати министерства иностранных дел республики.
"Таджикистан получил сигнал SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами было принято решение разрешить посадку самолета, вылетевшего из Афганистана", - поведали в управлении.
Нa бoрту вoздушнoгo суднa нaходились бoлee 100 вoeннoслужaщих Aфгaнистaнa, передает ТАСС.
Вестник Кавказа
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