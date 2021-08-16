Афганские женщины протестуют против талибов в Иране

Находящиеся в Иране афганские женщины вышли на акцию протеста против "Талибана" (движение запрещено в РФ) в городе Кум, сообщает агентство ISNA.

"Утром в понедельник, 16 августа, группа афганских женщин собралась на площади Астанэ в Куме, возле святыни Фатеме Масуме, чтобы выразить протест против захвата талибами городов Афганистана", - сказано в сообщении агентства.

Напомним, что накануне талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. Президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.