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"Ростех" готов помочь Турции в разработке истребителя

&quot;Ростех&quot; готов помочь Турции в разработке истребителя

"Ростех" поможет Турции в создании истребителя пятого поколения, если поступит соответствующее обращение из Анкары, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

"Мы также знаем, что Турция намеревается реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X. Обладая уникальными компетенциями в области разработки и производства авиационных комплексов и их систем, мы можем рассмотреть возможность содействия турецким партнерам в создании нового истребителя", - приводит слова Чемезова РИА Новости.

Стоит отметить, что в настоящее время в российскую армию поступает истребитель пятого поколения Су-57. Помимо этого, КБ Сухого разработало проект легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.

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Вестник Кавказа

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