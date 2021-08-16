Пятая волна: Иран ввел локдаун, но не отменил Мухаррам

В Иране в связи с пятой волна пандемии коронавируса ввели новые ограничения, они начали действовать с 16 августа.

С 16 по 21 августа в Иране закрыты государственные учреждения, банки, торговые центры и предприятия второстепенного значения. При этом запрет на проведение мероприятий по случаю месяца Мухаррам и поминок, где часто случаются вспышки заражения, власти не ввели.

Пятая волна в стране проходит в разы тяжелее, чем предыдущие, подчеркнул глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана Мухаммед Рыза Шанесаз. На фоне низкого уровня вакцинации и дефицита вакцин в стране фиксируются рекорды как по заболеваемости, так и по смертности от коронавируса. Ситуация может усугубиться еще сильнее.

С начала пандемии в Иране выявили 4,425 млн случаев заражения, жертвами коронавируса стали уже 97 828 человек, пишет Anadolu.