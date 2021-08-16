Убытки летнего сезона – отдых в Анапе стал экстремальным (ФОТО)

Самый пик курортного сезона в Анапе и ее окрестностях испорчен циклоном. Два дня – 13 и 14 августа - на Черноморском побережье в районе Анапы и Темрюка бушевала стихия. За сутки выпадала больше месячной нормы осадков. Как сообщила администрация края, в Анапе и окрестностях подтоплен 21 объект санаторно-курортного и гостиничного комплекса, люди эвакуированы и расселены в пункты временного расселения.

Очевидцы делятся впечатлениями от тяжкой картины на курорте: пляжи пострадали, повреждена их инфраструктура, все они залиты водой, такое ощущение, что люди покинули их уже очень давно. Добраться до пляжей проблематично - улицы города в воде, из канализационных колодцев поднялось их содержание, смешавшись с дождевой водой. Отдыхающим после перемещения по улицам приходится дезинфицировать ноги, протирая спиртом или другими санитайзерами.

В Анапе идти на пляж пока нет смысла – городские службы запретили купание, хотя им сложно удержать всех желающих от экстремальных заплывов и ныряний. Люди приехали издалека, не всем хочется терпеливо сидеть в подтопленных домах. Многие домовладельцы, сдающие верхние этажи своих строений отдыхающим, попали в лужу не только в переносном смысле – вода затопила первые этажи домов. Вместо прибыли теперь многие из них подсчитывают убытки.

Как рассказали специалисты, вода из Анапы будет уходить долго, поскольку этому препятствуют песчаные дюны. Местность здесь плоская – быстро вода ее не покинет. Размыты дороги, в том числе и трасса в аэропорт. Пассажиров доставляют окружным путем, сквозь автомобильные пробки.

Режим чрезвычайной ситуации, по прогнозам специалистов, грозит затянуться. Похожее положение и в других регионах Кубани. Всего в крае режим ЧС объявлен в 11 муниципалитетах.

Непогода в Анапе и ее окрестностях продолжится, по прогнозам синоптиков, примерно до 24 августа. Дожди по-прежнему будут литься на эти районы. Экстремальный отдых лета 2021 не имеет аналогов в прошедшие десятки лет. Старожилы подобного не помнят. Теперь у них вся надежда на бархатный сезон, который здесь обычно длится до конца сентября. Если, конечно, погода не выкинет новых сюрпризов.