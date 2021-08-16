Президент Узбекистана выразил соболезнования Эрдогану в связи с наводнениями

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с наводнениями на севере Турции.

Глава государства передал своему коллеге слова сочувствия и поддержки всему турецкому народу, родным и близким погибших, а также пострадавшим, передает Podrobno.uz.

Напомним, что 11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северных провинций Турции. В результате разгула стихии погибли 64 человек, нанесен ущерб зданиями и инфраструктуре.